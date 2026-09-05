Niurka Marcos confiesa que ya sabe todo lo que NO debe hacer dentro de La Granja VIP Segunda Temporada

Una de las figuras más esperadas y cotizadas de la televisión, Niurka Marcos, encendió las redes sociales tras compartir un mensaje directo con sus seguidores, revelando que llega al reality show con una lección bien aprendida y el respaldo total de su círculo más cercano.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la vedette y actriz de origen cubano aseguró que se encuentra más que preparada para asumir las exigencias de La Granja VIP Segunda Temporada y la presión de las cámaras. Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención de sus seguidores fue la contundente advertencia que recibió por parte de las personas que la aman y cuidan su trayectoria.

Niurka confesó que en los días previos ha recibido un grupo de recomendaciones, siendo una premisa la que quedó grabada en su plan de juego: evitar a toda costa ser manipulada o utilizada por sus compañeros. "Me dijeron que no debo dejarme utilizar dentro del reality", afirmó con la firmeza que la caracteriza, dejando claro que no permitirá que otros concursantes usen su fuerte personalidad o sus posibles polémicas como gancho o escudo en las nominaciones.

Niurka Marcos remarcó que llega con la mente fría y dispuesta a jugar con astucia, priorizando su autenticidad pero manteniendo la guardia en alto frente a cualquier estrategia malintencionada dentro de la granja.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada?

La espera para ver a la "Mujer Escándalo" en acción dentro de La Granja VIP 2026 está muy cerca. El arranque se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre de 2026 a las 8 pm.

Esta se transmitirá en vivo por Azteca UNO en televisión abierta, el sitio oficial y la app de Azteca UNO, mientras que la señal continua multicámara las 24 horas del día estará disponible en exclusiva a través de la plataforma de Disney+.

