La Bebeshita cae en la TENTACIÓN y muerde una manzana sabiendo que es alérgica; ¿qué benefició ganó?

Bebeshita protagonizó una de las primeras Tentaciones de La Granja VIP al aceptar una propuesta que podía acercarla a la inmunidad y garantizarle una semana más en la competencia. Para conseguir esa posibilidad, debía cumplir una condición que resultaba particularmente complicada para ella: morder una manzana pese a la advertencia de que era alérgica.

Adal Ramones reunió a los granjeros y explicó las reglas antes de permitirles tomar una decisión. La propuesta ofrecía un lugar en el juego por El Capataz, puesto que entrega poder, inmunidad y diferentes privilegios. Sin embargo, aceptar tenía un costo: 5 mil pesos serían descontados del presupuesto semanal y quien tomara la fruta tendría que desplazar a uno de los participantes que ya había conseguido su clasificación.

“Toda Tentación tiene un precio”, señaló el conductor al explicar la dinámica. Los Peones no podían participar y solo uno de los demás granjeros podía quedarse con la oportunidad.

Durante la conversación, Kevyn Contreras se mostró dispuesto a considerar la propuesta y expresó: “Recuerda que esto no es la vida real, es un juego y hay que jugarla”. Fue entonces cuando Adal se dirigió específicamente a Daniela Alexis: “Bebeshita, yo sé que tú eres alérgica. Así que estás afuera de la competencia”.

La propia participante reaccionó a la situación preguntando: “¿Por qué no pusiste una pera?”. Adal tomó con humor la sugerencia y respondió que era una buena idea para una próxima temporada.

Bebeshita aceptó la Tentación y eligió sacar a Natalia Alcocer

Cuando finalmente llegó la señal, Bebeshita tomó la manzana, la mordió y después la escupió, pese a que sus compañeros le advirtieron que no debía hacerlo. El conductor inmediatamente retomó la advertencia que le había hecho antes de iniciar la dinámica.

“Te dije que tú no podías participar porque no la podías morder. Lo hiciste por tu propia cuenta, pero si hay consecuencias, es responsabilidad solo tuya”, señaló Adal. Además, le pidió que, si llegaba a sentir algún síntoma, llamara a los servicios médicos de La Granja VIP.

Con la decisión tomada, los 5 mil pesos quedaron descontados del presupuesto y Bebeshita recibió la posibilidad de incorporarse a la competencia que definiría a El Capataz. Sin embargo, primero tenía que quitarle el lugar a uno de los clasificados.

Adal le dio cuatro opciones: Natalia Alcocer, Manelyk González, Pascal Nadaud y Kunno. Daniela eligió a Natalia y, cuando el conductor quiso conocer el motivo, contestó: “Porque... no es de mi team”.

Así, Natalia quedó fuera y Bebeshita ocupó su lugar. La decisión no significaba que automáticamente obtuviera la inmunidad o garantizara su permanencia durante otra semana, sino que le daba la oportunidad de buscar esos beneficios en la competencia posterior. Bebeshita no consiguió convertirse en El Capataz. Durante la Gala del lunes 5 de octubre, Kunno se impuso en la prueba y asumió el puesto durante la quinta semana, por lo que también obtuvo la inmunidad que acompaña ese cargo.