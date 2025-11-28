inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP 24/7
“No los quiero en mi vida”, dice Fabiola Campomanes sobre los otros granjeros

Lis Vega aconsejó a Fabiola Campomanes y le dijo que no debería “engancharse con cosas que no tienen nada que ver con ella”.

A unas horas de La Traición, Lis Vega aconsejó a Fabiola Campomanes sobre dejar las cosas pasar y “no engancharse”. “No voy a permitir que nadie me quite mi luz”, dijo Lis. Sin embargo, Fabiola insistió en que “no puede estar con gente así", refiriéndose a los otros granjeros.

La Granja VIP
Lis Vega
Fabiola Campomanes
