“No los quiero en mi vida”, dice Fabiola Campomanes sobre los otros granjeros

A unas horas de La Traición, Lis Vega aconsejó a Fabiola Campomanes sobre dejar las cosas pasar y “no engancharse”. “No voy a permitir que nadie me quite mi luz”, dijo Lis. Sin embargo, Fabiola insistió en que “no puede estar con gente así", refiriéndose a los otros granjeros.

