¡En vivo y con mariachi! Así se presentó Carlos Rivera en Ventaneando
Carlos Rivera visitó Ventaneando, para interpretar en vivo y con mariachi, “Como quiera te perdono”, un sencillo de su más reciente producción discográfica.
Carlos Rivera interpretó en Ventaneando “Como quiera te perdono”, su más reciente sencillo que se desprende de Vida México, su nueva producción discográfica. Aquí un recuento de las veces que Carlos Rivera nos ha acompañado en Ventaneando y cómo ha sido cobijado por su casa TV Azteca.