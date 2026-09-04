"Ódiame bien” Luis Ángel Robelo insiste en pelea con Ross en la Experiencia de La Granja VIP

Durante la Experiencia 24/7 de La Granja VIP, previo al gran estreno de la segunda temporada, 14 influencers participaron en diversas dinámicas. Una de ellas fue una sesión de votación interna para nominar a los participantes que asumirían el rol de peones en la cual Luis Ángel Robelo y Ross Berry protagonizaron un tenso intercambio de palabras.

A partir de ese momento las bromas e indirectas no cesaron. Aunque esa misma noche Robelo le pidió una disculpa a la creadora de contenido, en distintas ocasiones continuó lanzando ataques disfrazados de chistes. De hecho, otros compañeros calificaron al influencer como pasivo agresivo.

Minutos antes de abandonar La Granja, nuevamente los influencers se enfrentaron. Robelo dijo en tono de broma: "Agradece que te di contenido. Agradece que todos te van a ver como una víctima gracias a mí”.

Y cuando el influencer preguntó a Ross si la había molestado de más ella fue contundente en su respuesta: “Literal si no hubieras venido tú me lo hubiera pasado mejor". Robelo solo le respondió “Ódiame Ross. Si me vas a odiar ódiame bien".

Luis Ángel Robelo no dudó en burlarse Ross por sus ronquidos en La Granja VIP Segunda Temporada|ESPECIAL

Cuándo inicia la segunda temporada de La granja VIP

Los 14 influencers que participaron en la Experiencia 24/7 ya abandonaron las instalaciones de La Granja VIP. Ahora todo se prepara para recibir a las 20 celebridades que conformarán la segunda temporada del reality.

El programa se estrenará este domingo 6 de septiembre a las 8 p.m. Será conducido por Adal Ramones y Kristal Silva, mientras que los jueces en esta edición serán Linet Puente, Flor Rubio, Ferka, El Rey Grupero y Alfredo Adame, este último fue el ganador de la primera temporada.

Si bien la lista de los 20 famosos que participarán en la competencia no se dará a conocer hasta el domingo, estos son los confirmados hasta ahora:

