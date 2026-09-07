Kevin Contreras “Bicolor” responde a Niurka por llamarlo oportunista

Aún no arranca la segunda temporada de La granja VIP y las controversias ya comenzaron. Hace unos días Niurka llamó oportunista a Kevin Contreras "Bicolor". El influencer tomó con humor el comentario y dijo que sí se considera uno.

El comediante "Bicolor" se dijo emocionado y agradecido de participar en el proyecto y contestó a la cubana que él mismo se califica como una persona oportunista. "Cuando han surgido oportunidades las he aprovechado al máximo y creo que esta es una de ellas. Me convierto en el comediante más oportunista del mundo".

Añadió que para él en la vida se debe ser oportunista y aprovechar todas las que se presenten. En su caso eso lo llevó a participar en grandes programas de comedia, realities shows y hacer giras en Latinoamérica.

Kevin Contreras "Bicolor" pide a los granjeros no juzgarlo antes de conocerlo

Kevin Contreras "Bicolor" dijo que ha escuchado que algunos de los granjeros temen a su humor ácido, pero pidió que no lo juzguen antes de conocerlo.

Señaló que como comediante se ha arriesgado, pero que su humor se adapta según el proyecto, por lo que en esta ocasión, si bien va dispuesto a entretener al público, también buscará aprender de las grandes trayectorias de los otros participantes y hacer algo diferente.

Hoy inicia La Granja VIP segunda temporada

Hoy, en punto de las 8 de la noche, arranca la segunda temporada de La granja VIP. Bajo la conducción de Kristal Silva y Adal Ramones, durante la gala de inauguración se darán a conocer los nombres de los últimos seis granjeros participarán en el reality. La lista de celebridades confirmadas hasta ahora incluye a:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “El Bicolor”

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Abigail Pak “La Coreañera”

Natalia Alcocer

Manelyk González

