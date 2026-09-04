Peones en la Experiencia 24/7 de La Granja VIP se compadecen de los participantes de la primera temporada

Ser peón en La Granja VIP es uno de los puestos más rechazados por los participantes. Los influencers que vivieron la Experiencia 24/7, previo al inicio de la segunda temporada, vivieron la experiencia y comparecieron a quienes, en la primera edición, tuvieron que pasar varias semanas durmiendo en el granero.

Antes de abandonar La Granja, los creadores de contenido Yael Fernández y Luis Ángel Robelo compartieron cómo fue ser peones. Señalaron las incomodidades que tuvieron que enfrentar, por ejemplo, dormir en camas hechas de paja.

Yael Fernández, quien tiene más de 251.000 seguidores en Instagram, expresó que debe ser muy difícil dormir ahí todos los días. "Una semana es suficiente para querer nominar al que te mandó".

Luis Ángel Robelo estuvo de acuerdo con él y dijo que seguramente se odia a la persona que hace la nominación. El influencer recordó que durante la primera temporada uno de los participantes que más tiempo fue peón fue Eleazar Gómez quien quedó en segundo lugar.

Influencers afirman que es posible acostumbrarse a las incomodidades de ser peón

A pesar de que coincidieron en lo difícil que es ser peón en La Granja VIP, los influencers que participaron en la Experiencia 24/7 y tuvieron dicho rol creen que después de algunos días es posible acostumbrarse.

Robelo, quien tiene más de 1.7 millones de seguidores en Instagram, opinó que después de algunos días la misma espalda y el cuerpo se acostumbran a dormir así, pero lo importante es aprender a cobijarse y encontrar los mejores trucos para descansar.

No obstante Ross Berry les recordó que en el reality los peones tienen que hacer mucho más que dormir en el granero, lo que ellos no experimentaron.

Cuáles son las tareas de un peón en La Granja VIP

Los influencers en la Experiencia 24/7 de La Granja VIP, previo al estreno de la segunda temporada, únicamente pasaron un par de días en las instalaciones, por lo que quienes fueron elegidos como peones no enfrentaron todo lo que dicho rol implica.

Y es que, además de dormir en el granero, tienen que bañarse al aire libre, levantarse antes que los demás participantes, recolectar los huevos, ordeñar las vacas, preparar el desayuno para todos y cumplir con las tareas asignadas por el capataz.

Por otra parte, los peones deben ganarse cualquier tipo de beneficio por medio del trabajo y no pueden competir para convertirse en capataces.

