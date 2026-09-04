Este domingo 6 de septiembre comienza una nueva aventura en La Granja VIP 2 y los famosos no llegarán solos. Un total de 50 animales formarán parte de esta temporada, por lo que vacas, cerditos, borregos, gallinas, patos y otras especies se convertirán en habitantes fundamentales del reality. La segunda temporada reunirá a 20 granjeros que durante 15 semanas tendrán que adaptarse a la vida en el campo, realizar labores agrícolas, superar retos y, además, hacerse responsables del cuidado de los animales que viven en la granja.

Vacas, cerditos, borregos y gallinas serán parte de La Granja VIP

Entre los animales que forman parte del universo de La Granja VIP Segunda Temporada se encuentran vacas, cerditos, gallinas, borregos y caballos, especies que ya tuvieron un papel importante durante la primera temporada. Para esta nueva edición, la producción contempla nuevamente una gran variedad de animales que estarán bajo la atención de los participantes. También se han mencionado patos, conejos, chivos y ponys entre los animales relacionados con la granja del Tío Pepe, quien nuevamente será el encargado de orientar a los famosos en las tareas del campo. Sin embargo, no se ha dado a conocer públicamente cuántos ejemplares habrá de cada especie, por lo que el dato confirmado hasta ahora es el total de 50 animales.

La Granja VIP Segunda Temporada se llena de animales: serán 50 los que convivirán con los famosos|La Granja VIP

El Tío Pepe advierte que ellos son las verdaderas estrellas

Uno de los grandes protagonistas detrás del cuidado de los animales volverá a ser el Tío Pepe, el mayoral de La Granja VIP. Durante la experiencia 24/7 que algunos influencers realizaron previo al estreno, dejó claro que estar pendiente de los animales será una de las responsabilidades más importantes.

"Lo más importante son los animales, ellos son las verdaderas estrellas de todo esto", explicó el Tío Pepe, quien también señaló que los participantes deberán revisar constantemente que se encuentren bien. Esto significa que los famosos tendrán que dejar de lado, al menos por algunos momentos, el glamour y acostumbrarse a tareas que forman parte de la vida cotidiana en una granja.

Los famosos tendrán que aprender a cuidarlos

La responsabilidad será mucho más que simplemente alimentar a los animales. Durante la experiencia previa al estreno, el Tío Pepe comenzó a enseñar a los futuros granjeros algunas de las labores que deberán realizar. Uno de los ejemplos son los cerdos, ya que explicó que el agua es fundamental para ellos y que deben recibir alimento dos veces al día. Por ello, mantener horarios y estar pendientes de sus necesidades será parte de la rutina. La primera temporada ya había demostrado que estas responsabilidades podían generar más de un problema. Los participantes tuvieron que encargarse de tareas como recoger huevos, limpiar espacios, atender a los animales y participar en labores relacionadas con el cuidado del ganado.

