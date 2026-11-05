Enfrentamientos en La Asamblea: Así nominaron uno a uno los Granjeros en la semana 9; conoce a los más votados

Una vez más los Granjeros participaron en el cara a cara del miércoles de Asamblea y dejaron en claro a quién ya no quieren ver en La Granja VIP. Cada uno de los equipos siguió una estrategia y estos fueron los votos que dieron.

En esta ocasión no pudieron nominar a:



La Bebeshita

Julio Camejo por perder el duelo de Nominación.

Mono Osuna quien recibió un castigo por cómo trató a Tlacoyo.

Mono Osuna quien recibió un castigo por cómo trató a Tlacoyo. Rafael Mercadante por ser el Capataz.

Uno a uno, así votaron los Granjeros este miércoles de Asamblea del 4 de noviembre

Así fue como votaron los Granjeros en la Asamblea y las razones que dieron para nombrar a uno de sus compañeros:



Natalia Alcocer nominó a Fernando Lozada . Le dijo que, aunque asegura que no tiene bando, se inclina más hacia la resistencia.

. Le dijo que, aunque asegura que no tiene bando, se inclina más hacia la resistencia. Manelyk González nominó a Ivonne Montero. Le dijo que no tenía nada que decirle porque no la provoca a diferencia de otros Granjeros con los que tiene diferencias, las hacen reír o enojar, añadió que ni siquiera el equipo de los disfuncionales la toman en cuenta.

Kunno nominó a Ivonne Montero. Le dijo que es muy difícil entender quién es realmente, si la que le sonríe en los pasillos o la que provoca que los demás no la quieran porque termina quejándose de las labores que ella misma pidió.

Le dijo que es muy difícil entender quién es realmente, si la que le sonríe en los pasillos o la que provoca que los demás no la quieran porque termina quejándose de las labores que ella misma pidió. Kevyn Contreras Bicolor nominó a Fernando Lozada. Le dijo que se lleva muy bien con él y le agradeció por la fuerza que le da para seguir en la competencia, pero que le gustaría saber si tiene el apoyo del público y quiere seguir viéndolo solo o formar parte de algún equipo.

Le dijo que se lleva muy bien con él y le agradeció por la fuerza que le da para seguir en la competencia, pero que le gustaría saber si tiene el apoyo del público y quiere seguir viéndolo solo o formar parte de algún equipo. Fernando Lozada nominó a Ivonne Montero. Le dijo que es la que mejor sabe lo que es ser Peón y, aún así, lo mandó al granero por cuarta semana consecutiva. También recordó que es la única que no ha ido a la Tabla de Nominados.

Le dijo que es la que mejor sabe lo que es ser Peón y, aún así, lo mandó al granero por cuarta semana consecutiva. También recordó que es la única que no ha ido a la Rafael Mercadante nominó a Fernando Lozada . Le dijo que es un elemento muy fuerte y le confesó que lo mantienen como Peón porque si no podría ser Capataz todo el tiempo.

. Le dijo que es un elemento muy fuerte y le confesó que lo mantienen como Peón porque si no podría ser Capataz todo el tiempo. Bebeshita nominó a Ivonne Montero. Le dijo que le cae muy bien, pero que en ocasiones siente que está en otro mundo, se le olvida hacer sus tareas y busca hacerse la víctima todo el tiempo.

Le dijo que le cae muy bien, pero que en ocasiones siente que está en otro mundo, se le olvida hacer sus tareas y busca hacerse la víctima todo el tiempo. Julio Camejo nominó a Fernando Lozada . Le dijo que es muy buen Peón pero que ya debería cambiar su estrategia y hacer algo más interesante.

. Le dijo que es muy buen Peón pero que ya debería cambiar su estrategia y hacer algo más interesante. Niurka nominó a Fernando Lozada. Le dijo que sabe que le molesta que sea mal hablada y haga señas obscenas, pero lo hace porque siente que quieren verle la cara de estúpida, que lo ha analizado y es una persona que cree que puede engañar a los demás.

Le dijo que sabe que le molesta que sea mal hablada y haga señas obscenas, pero lo hace porque siente que quieren verle la cara de estúpida, que lo ha analizado y es una persona que cree que puede engañar a los demás. Ivonne Montero nominó a Fernando Lozada. Le dijo que está mostrando dos caras, un día respetaba las reglas y luego se desquició. Añadió que cuando quiere hacer alguna labor con los animales, pide consejo, pero Fernando no la deja actuar y se siente incómodo.

Le dijo que está mostrando dos caras, un día respetaba las reglas y luego se desquició. Añadió que cuando quiere hacer alguna labor con los animales, pide consejo, pero Fernando no la deja actuar y se siente incómodo. Mono Osuna nominó a Ivonne Montero. Le dijo que siente que se victimiza y ha sido hipócrita con él porque bromean y lo llama caballeroso, pero después le da la espalda.

Estos son los Granjeros nominados tras el miércoles de Asamblea

Luego de las votaciones en la Asamblea, la Tabla de Nominados quedó de la siguiente manera:



La Bebeshita

Julio Camejo

Mono Osuna

Ivonne Montero

Aunque correspondía a Fernando Lozada quedar nominado, el poder del Huevo dorado permitió a Kevyn Bicolor intercambiar lugares, optó por el conductor y subió a Natalia Alcocer.