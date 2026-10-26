Qué es el Legado en La Granja VIP, cómo funciona y por qué los eliminados dejan dos sobres

En La Granja VIP, la eliminación no es el fin del juego, pues aún queda una estrategia que pueden utilizar para sembar el caos. Se trata del Legado, que consiste en dejar a un Granjero nominado directamente para así alterar el rumbo de la competencia o saldar cuentas pendientes.

Su funcionamiento es muy sencillo y por eso es que atemoriza a todos los que permanecen dentro, pues hay veces en que resulta imposible adivinar las estrategias que los eliminados traen en mente. Prueba de ello, la vez que Pimpinela Escarlata se fue en contra de Fernando Lozada por un malentendido que hasta lo hizo olvidarse de sus peleas con Manelyk y Kunno.

¿Por qué los eliminados de La Granja VIP dejan dos sobres de Legado?

Si alguna vez te has preguntado por qué los nominados arman su Legado y dejan dos sobres, pero al final solamente se utiliza uno, tienes que saber que eligen más de un objetivo. El primero y al que se le da prioridad, es el que ellos consideraron como primera opción para mandar a la tabla y el contenido se da a conocer en las galas de La Granja VIP Segunda Temporada los días lunes, a la que acude el Granjero recién salido y da a conocer su decisión.

Por lo que el segundo sobre de Legado que suele llenarse, sirve únicamente como una especie de "respaldo", por si ocurre algo con las dinámicas del juego que impida que caiga a la tabla automáticamente. En ambos casos, los Granjeros son seleccionados personalmente por los eliminados, quienes suelen hacerlo con estrategias o simplemente para "cobrarse" por algún conflicto.

Los eliminados de La Granja VIP exponen su Legado al día siguiente|ESPECIAL

¿Los nominados por Legado en La Granja VIP pueden competir por la Salvación?

Es muy importante tener en cuenta que esta dinámica sirve únicamente para mandar a un Granjero a la tabla de forma directa, es decir, que ya no le den votos ni en la Asamblea, que el Capataz lo mande al Duelo o que sea el más votado del público. De modo que un nominado por el Legado de La Granja VIP sí puede jugar por la Salvación, que se lleva a cabo cada jueves justo después de la dinámica de la tierra.

Las únicas ocasiones en las que los participantes corren el riesgo de "quedar clavados" hasta el domingo sin posibilidades de salvarse, es cuando se cuenta con algún poder especial o hay sanciones. Como cuando Natalia compró una tentación con el Huevo Dorado y mandó a Pascal; o cuando castigaron a Azalia por el pleito con Rafa Mercadante.