La gallina que te representa en La Granja VIP según tu color favorito: ¡a cacarear!

Las gallinas serán importantísimas para La Granja VIP : además de proporcionar los huevos que las celebridades deberán recoger cada día, estos animalitos son protectores, dóciles y seguramente pondrán el ambiente en el gallinero con sus cacareos, ¿pero qué raza de estas aves te representa según tu color favorito? ¡Podrías llevarte una sorpresa!

¡Los pollitos de La Granja VIP llegaron a Venga La Alegría! [VIDEO] Te invitamos a que nos comentes en redes sociales, qué nombre le pondrías a los pollitos de Venga La Alegría.

¿Qué color te gusta y qué gallina te representa en La Granja VIP?

Para esta divertida actividad que seguramente le pondrá un toque campirano a tu día, le preguntamos a la herramienta de inteligencia artificial de Google Gemini cuál gallina representa tu personalidad de acuerdo con tu color favorito: las opciones son rojo, negro, blanco, azul o verde y marrón... ¿Listos para el alboroto en el gallinero?

ROJO

La energía, la pasión y la audacia son algunas de las características del color rojo en la cultura popular, ¡y qué mejor representante que la gallina Rhode Island Red! Amigables y con una súper capacidad para poner huevos marrones, estas amiguitas son las más productivas pero también las más sociables.

NEGRO

La elegancia y la fuerza forman parte del significado del color negro hasta en el mundo de la moda y por ello la gallina que te define es la Ayam Cemani: una especie totalmente oscura (hasta sus órganos y sus huevos son negros) que tiene un carácter imponente y único que llama la atención en el gallinero.

BLANCO

La pureza, la sencillez y las pocas palabras son lo tuyo; por eso, a ti te representa la gallina Leghorn, una raza de plumas totalmente blancas que es una ponedora muy eficaz de naturaleza independiente.

AZUL O VERDE

Aunque no lo creas, sí existen los huevos de gallina con tonalidades que van del azul al verde olivo, y las amigas encargadas de ponerlos corresponden a las razas Ameraucana e Isbar, ambas muy valoradas por su producción especial y original en el mundo campestre.

MARRÓN

El color marrón es un “viejo confiable” gracias a su practicidad y estabilidad; si estas características forman parte de tu personalidad, entonces la raza de gallina que te representa es la Plymouth Rock, un clásico del campo por ser buenísima para poner huevos marrones.

¡Estuvo divertido! Pero se pondrá mejor todavía cuando La Granja VIP arranque el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: ¡acompáñanos en esta aventura en donde habrá de todo, menos lo VIP ya que las comodidades y el glamour quedarán atrás para las celebridades!