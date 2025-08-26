inklusion logo Sitio accesible
De Monterrey a la Granja VIP 2025: Esta es la trayectoria de Adal Ramones

¡La Granja VIP ya tiene conductor! Te contamos todo sobre la trayectoria de Adal Ramones, desde sus inicios, hasta este nuevo proyecto en TV Azteca.

La Granja VIP
Esta noche se ha anunciado que Adal Ramones es el nuevo conductor de La Granja VIP, el nuevo proyecto de TV Azteca. Es por eso que queremos recordar la larga trayectoria del presentador.
Crédito: Mezcalent
Adalberto Javier Ramones Martínez es su nombre completo, nació en Monterrey el 3 de diciembre de 1961 y estudió comunicación. Antes de estar frente a las pantallas, fungió como director de comerciales y programas infantiles.
Crédito: Mezcalent
Posteriormente, Adal Ramones se lanzó como conductor y director de escena de un programa de música, pero no fue mucho el tiempo para que llegara a tocar la puerta de la fama.
Crédito: Mezcalent
En el año 1999, Ramones fue conductor de un programa que lo llevó al éxito total gracias a su carisma y versatilidad para el entretenimiento a través de la pantalla, por lo que fue una de las celebridades más solicitadas desde ese entonces.
Crédito: Mezcalent
La Academia, fue otro de los proyectos exitosos de Adal Ramones, pues se convirtió en el conductor del programa y encantó a todos con su facilidad de conectar con los académicos y, por supuesto, con el público.
Crédito: Mezcalent
Si hablamos de su vida personal, Adal siempre ha sido una persona muy discreta; sin embargo, es conocido que en 1998 se casó con Gaby Valencia y fruto de ese matrimonio, nació Paola y Diego Ramones.
Crédito: Mezcalent
Su relación con Gaby Valencia llegó a su fin en 2013 y decidió darse un tiempo solo para dedicarse a sus proyectos, pero siempre estando presente en la vida de Diego y Paola.
Crédito: Mezcalent
Fue en el 2017 en que Ramones contrajo nupcias con Karla de la Mora y al poco tiempo anunciaron que estaban en la espera de su pequeño Cristóbal.
Crédito: Mezcalent
Hace dos años, en el 2023, Adal se convirtió en padre por cuarta vez a los 61 años y ha logrado que su familia sea muy unida, ya que por encima de los proyectos en el medio artístico, su familia es lo más importante.
Crédito: Mezcalent
Un dato curioso de Adal Ramones es que tiene el síndrome de Tourette, el cual hace que tenga movimientos repetitivos o sonidos indeseados; sin embargo, lo ha sobrellevado de manera increíble.
Crédito: Mezcalent
¡Un nuevo comienzo! El regiomontano, está de fiesta, pues como lo mencionamos al principio, hoy se ha dado a conocer que Adal Ramones será el presentador del nuevo programa de TV Azteca, La Granja VIP, el cual tendrá increíbles sorpresas que no puedes perderte.
Crédito: Mezcalent
Adal Ramones viene a entregarlo todo en esta nueva faceta de su vida, pues con gran experiencia como conductor de entretenimiento, será quien nos lleve de la mano en esta gran aventura que está por comenzar.
Crédito: Mezcalent

