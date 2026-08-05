Quién es Malleza, la Host Digital y primera integrante de La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Cuál es su rol en las redes sociales?

La Granja VIP Segunda Temporada ha comenzado a revelar poco a poco a las personas que formarán parte de este gran proyecto, y una de las primeras en sumarse a las filas será Malleza. Ella será la Host Digital del Reality y traerá para ti todo lo que debes saber de La Granja a través de las plataformas digitales, generando contenido exclusivo para ti sobre todo lo que pasa dentro del reality.

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¿Quién es Malleza?

Malleza es una reconocida creadora de contenido que ha logrado construir con su trabajo una gran comunidad en redes sociales gracias a su estilo fresco y cercano. En sus redes sociales suele compartir contenido relacionado con entretenimiento, tendencias, humor y cultura digital, conectando principalmente con el público joven. Ella destaca por su facilidad para interactuar con la audiencia.

¿Cuál será su papel en La Granja VIP Segunda Temporada?

Como Host Digital, Malleza será el enlace entre el reality y los seguidores que viven y disfrutan del contenido del programa desde redes sociales y plataformas digitales. Junto a ella puedes disfrutar de entrevistas exclusivas, reacciones y momentos virales que puedan ocurrir en torno a la competencia.

¿Quiénes formarán parte de La Granja VIP?

Hasta el momento no se ha revelado quiénes serán los participantes que podremos disfrutar en La Granja VIP Segunda Temporada, pero no hay que desesperar, pues poco a poco se irán revelando todos los nombres de los que formarán parte de este increíble proyecto. Solo debes mantenerte al tanto en el programa de Venga la Alegría y las plataformas digitales.