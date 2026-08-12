Quién es Kenny Avilés, la tercer granjera de La Granja VIP Segunda Temporada: Conoce su rol dentro del reality
Kenny Avilés, la voz de Kenny y los Eléctricos, una de las bandas más importantes del rock mexicano, está a punto de entrar a La Granja VIP Segunda Temporada.
Esta mañana durante el programa de Venga la Alegría se reveló que Kenny Avilés, vocalista y líder de Kenny y los Eléctricos, es oficialmente la tercera granjera de La Granja VIP Segunda Temporada. Su nombre tomó por sorpresa a sus seguidores. Su carisma y fuerza prometen ser parte importante para la dinámica de convivencia en el reality.
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¿Quién es Kenny Avilés?
Kenny Avilés es una cantante mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, y la figura al frente de Kenny y los Eléctricos. Su agrupación nació en 1980 y desde entonces se convirtió en un referente del rock mexicano. Antes de ser una figura del rock, trabajó como corista de Verónica Castro, experiencia que antecedió a la consolidación de su propio proyecto musical.
¿Qué canciones hizo famosas Kenny y los Eléctricos?
Es muy probable que ya hayas escuchado algunas de sus canciones, entre las que destaca: “No huyas de mí”, “Me quieres cotorrear” y “Dicen por ahí”. Gracias a estos temas, Kenny y los Eléctricos se convirtieron en una agrupación emblemática del rock nacional.
Cabe destacar que la agrupación ha mantenido una actividad constante durante décadas y en 2025 celebró 45 años de trayectoria, demostrando que el talento de Kenny y su agrupación continúa vigente dentro de la escena musical.
Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada
Ya está más que confirmado que el domingo 6 de septiembre dará inicio La Granja VIP Segunda Temporada. Ese día podremos ver a los granjeros llegar al que será su nuevo hogar para desconectarse de su realidad y comenzar a trabajar en la naturaleza, rodeados de animales, haciendo trabajos de granja que nunca creímos que los veríamos hacer, como recolectar huevos de gallina, ordeñar vacas, limpiar establos y hasta cabalgar imponentes caballos.
¿Quiénes son los granjeros confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada?
Estos han sido todos los granjeros confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada:
- Carlos Trejo
- Ivonne Montero
- Kenny Avilés
Te recomendamos estar al pendiente, pues todavía se vienen muchas sorpresas y revelaciones para La Granja VIP Segunda Temporada.