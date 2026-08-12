Quién es Kenny Avilés, la tercer granjera de La Granja VIP Segunda Temporada: Conoce su rol dentro del reality

Esta mañana durante el programa de Venga la Alegría se reveló que Kenny Avilés, vocalista y líder de Kenny y los Eléctricos, es oficialmente la tercera granjera de La Granja VIP Segunda Temporada. Su nombre tomó por sorpresa a sus seguidores. Su carisma y fuerza prometen ser parte importante para la dinámica de convivencia en el reality.

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¿Quién es Kenny Avilés?

Kenny Avilés es una cantante mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, y la figura al frente de Kenny y los Eléctricos. Su agrupación nació en 1980 y desde entonces se convirtió en un referente del rock mexicano. Antes de ser una figura del rock, trabajó como corista de Verónica Castro, experiencia que antecedió a la consolidación de su propio proyecto musical.

¿Qué canciones hizo famosas Kenny y los Eléctricos?

Es muy probable que ya hayas escuchado algunas de sus canciones, entre las que destaca: “No huyas de mí”, “Me quieres cotorrear” y “Dicen por ahí”. Gracias a estos temas, Kenny y los Eléctricos se convirtieron en una agrupación emblemática del rock nacional.

Cabe destacar que la agrupación ha mantenido una actividad constante durante décadas y en 2025 celebró 45 años de trayectoria, demostrando que el talento de Kenny y su agrupación continúa vigente dentro de la escena musical.

Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada

Ya está más que confirmado que el domingo 6 de septiembre dará inicio La Granja VIP Segunda Temporada. Ese día podremos ver a los granjeros llegar al que será su nuevo hogar para desconectarse de su realidad y comenzar a trabajar en la naturaleza, rodeados de animales, haciendo trabajos de granja que nunca creímos que los veríamos hacer, como recolectar huevos de gallina, ordeñar vacas, limpiar establos y hasta cabalgar imponentes caballos.

¿Quiénes son los granjeros confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada?

Estos han sido todos los granjeros confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada:



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Te recomendamos estar al pendiente, pues todavía se vienen muchas sorpresas y revelaciones para La Granja VIP Segunda Temporada.