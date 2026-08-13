ÚLTIMA HORA: Revelan al CUARTO GRANJERO que formará parte de La Granja VIP Segunda Temporada

Durante el programa de Venga la Alegría, se dio a conocer el nombre del cuarto Granjero de La Granja VIP Segunda Temporada. Se trata de Kevyn Contreras “Bicolor”, también conocido como “El Comediante Bicolor”. Él ha trabajado en el mundo del espectáculo haciendo chistes de humor ácido, música popular e improvisación, y ha colaborado con figuras como Brincos Dieras y Adrian Marcelo.

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¿Cómo fue la revelación de Kevyn Contreras, el cuarto Granjero de La Granja VIP?

Como ya es tradición, la revelación del Cuarto Granjero de La Granja VIP se hizo durante el programa de Venga la Alegría. Los responsables de dar el anuncio este jueves 13 de agosto fueron Kike Mayagoitia y Cristal Silva. Esta sorpresa le pone más sabor y polémica a La Granja VIP, por lo que con su presencia las expectativas del reality show crecen exponencialmente.

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¿Quién es el Cuarto Granjero de La Granja VIP?

Kevyn Contreras es oficialmente el Cuarto Granjero que se une a La Granja VIP Segunda Temporada. Él llega a poner mucho humor e irreverencia a la convivencia dentro del reality. Originario de Monterrey, Nuevo León, llega al programa con su humor ácido, su gusto por las imitaciones y muchas ganas de triunfar. La razón por la que él viste con dos colores es porque su vestuario hace un tributo a su mejor amigo, quien falleció al inicio de su trayectoria. El color rojo era su favorito y el azul, el de su amigo.

Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada

Ya está más que confirmado que el domingo 6 de septiembre dará inicio La Granja VIP Segunda Temporada. Ese día podremos ver a los granjeros llegar al que será su nuevo hogar para desconectarse de su realidad y comenzar a trabajar en la naturaleza, rodeados de animales, haciendo trabajos de granja que nunca creímos que los veríamos hacer, como recolectar huevos de gallina, ordeñar vacas, limpiar establos y hasta cabalgar imponentes caballos.

¿Quiénes están confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada?

Hasta este momento, se confirmó a Mallezaa como Host Digital del programa. Además, Adal Ramones y Cristal Silva conducirán el programa. Los Granjeros ya confirmados que formarán parte de La Granja VIP Segunda Temporada:



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avíles

Kevyn Contreras “Bicolor”

Además, ya se nos han presentado los nombres de los críticos que formarán parte del reality esta temporada:



Flor Fubio

⁠Ferka

Rey Grupero

Linet Puente

Faltan muchas sorpresas y revelaciones de La Granja VIP Segunda Temporada. Además de descubrirlas en la programación de Azteca UNO, mira todas las actualizaciones y noticias en el sitio web oficial de Azteca UNO.