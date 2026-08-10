ÚLTIMA HORA: Revelan al SEGUNDO GRANJERO confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada

Oficialmente, Ivonne Montero se une a La Granja VIP Segunda Temporada como la segunda granjera confirmada del reality. Ella está lista para el regreso del programa que cautivó a México y para ser parte de una nueva generación de celebridades dispuestas a dejar las comodidades y enfrentarse a una dinámica completamente distinta a la que están acostumbrados. La actriz y cantante mexicana llega ya con una larga trayectoria de décadas frente a las cámaras y con la experiencia suficiente para convertirse en una de las favoritas del público.

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¿Cómo fue la revelación del Segundo Granjero de La Granja VIP?

Como ya es tradición, la revelación de la Segunda Granjera de La Granja VIP se hizo en Venga la Alegría. Los responsables de dar el anuncio este lunes 10 de agosto fueron Kristal Silva y Kike Mayagoitia. La sorpresa fue Ivonne Montero y la emoción se hizo sentir de inmediato en el foro. Ahora las expectativas del reality show crecen exponencialmente.

¿Quién es Ivonne Montero?

Ivonne Montero es una actriz, cantante y conductora mexicana que, gracias a su enorme talento, ha logrado construir una admirable carrera en la televisión, el cine y el teatro. Ella ha formado parte del mundo del entretenimiento mexicano, convirtiéndose en una figura reconocible para el público. Su personalidad directa y su carisma son dos de las muchas características que podrían jugar a su favor en La Granja VIP Segunda Temporada, pues la convivencia y las alianzas suelen ser muy importantes.

Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada

Ya está más que confirmado que el domingo 6 de septiembre dará inicio La Granja VIP Segunda Temporada. Ese día podremos ver a los granjeros llegar al que será su nuevo hogar para desconectarse de su realidad y comenzar a trabajar en la naturaleza, rodeados de animales, haciendo trabajos de granja que nunca creímos que los veríamos hacer, como recolectar huevos de gallina, ordeñar vacas, limpiar establos y hasta cabalgar imponentes caballos.

¿Quiénes están confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada?

Hasta este momento, se confirmó a Mallezaa como Host Digital del programa. Además, por el momento se conocen dos de los nombres de los Granjeros que formarán parte de La Granja VIP Segunda Temporada:



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Faltan muchas sorpresas y revelaciones de La Granja VIP Segunda Temporada. Además de descubrirlas en la programación de Azteca UNO, mira todas las actualizaciones y noticias en el sitio web oficial de Azteca UNO.