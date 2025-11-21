ÚLTIMA HORA: ¿Quién ganó LA SALVACIÓN de La Granja VIP y deja de estar NOMINADO, este 20 de noviembre?

Conforme más avanza el juego en La Granja VIP y todos afinan sus estrategias, más crucial se vuelve ganar competencias como La Salvación. En la sexta semana del reality show, este 20 de noviembre, el ganador es Sergio Mayer Mori.

Sergio Mayer Mori gana La Salvación en la semana 6 de La Granja VIP

Antes de que se llevara a cabo la competencia, Fabiola Campomanes tuvo que tomar una fuerte decisión como La Capataz: elegir al granjero que estaría vetado de perseguir La Salvación. Ella escogió a Alfredo Adame.

Kim Shantal, El Patrón, Kike Mayagoitia y Sergio Mori se enfrentaron en una prueba de destreza, buen pulso y tolerancia a la frustración. Fueron Kim y Sergio quienes tomaron la delantera, seguidos de cerca por El Patrón; sin embargo, Sergio terminó coronándose como el salvado.

Quiénes siguen nominados en La Granja VIP

Ya están abiertas las votaciones para salvar a tu nominado favorito en La Granja VIP

Recuerda que permanecen abiertas hasta la Gala de Eliminación, el domingo 23 de noviembre. Puedes acceder al sitio web oficial de La Granja VIP o la app TV Azteca En Vivo. Tienes 10 votos para otorgar a un solo nominado o repartir entre todos; si contestas una breve encuesta, recibes 10 votos más.