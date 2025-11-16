¡Se convierten en árbitros! Las celebridades de La Granja VIP se reparten tarjetas amarillas y rojas

Además de la posibilidad que tuvieron los granjeros de ver el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Uruguay, el medio tiempo fue escenario de una reveladora dinámica que dejó ver la percepción que tienen al interior de La Granja VIP.

Las celebridades tenían la encomienda de repartir una tarjeta amarilla y una roja a dos compañeros diferentes, así como compartir el motivo que los orilló a tomar la decisión. ¿Cuáles fueron las revelaciones más importantes?

Teo no perdona a Sergio por la doble traición

Todo parece indicar que César Doroteo sigue molesto por la nominación ocurrida el pasado viernes durante la ceremonia de la doble traición, pues el granjero le dio una tarjeta roja a Sergio Mayer Mori y lo acusó de usarlo como "moneda de cambio" cuando él también "ha intentado proteger a esas personas que también protege".

Fabiola se niega a jugar

Pese a que las reglas estipulaban claramente que todos los granjeros tenían que participar en la dinámica, Fabiola Campomanes decidió no jugar, lo que derivó en la recepción de tres tarjetas amarillas por parte de sus compañeros.

Se acerca el conflicto entre Sergio y Alfredo

Ambos peones intercambiaron tarjetas en sus turnos. Mientras que el 'Golden Boy' calificó de "inaceptable" que el ex Capataz lo haya "amenazado y amedrentado pidiendo que no votara por Fabiola", Mayer Mori acusó que Adame ha hecho comentarios con connotación homofóbica.

Manola consigue el mayor número de tarjetas rojas

La polémica granjera se hizo con el mayor número de tarjetas rojas, ya que recibió tres por parte de sus compañeros derivado, principalmente, de su mal temperamento al interior del reality show y cabe señalar que continuó el conflicto personal que mantiene con Kim Shantal.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al quinto eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son César Doroteo, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Manola Díez, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.