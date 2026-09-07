“Te quiero tener como amiga": Mónica Escobedo le pide disculpas a Natalia Alcocer en La Granja VIP Segunda Temporada

Natalia Alcocer y Mónica Escobedo tuvieron una conversación de reconciliación mientras se encontraban en el gimnasio. La comediante se sinceró y le ofreció disculpas a “La Vikinga” por la visión errónea que tenía de ella. Ambas tuvieron una conversación profunda y terminaron haciendo las pases, donde incluso ahora se consideran amigas.