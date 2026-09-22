¡Tentación de $10 mil pesos! Kevin Bicolor podría comer lo que quiera y lo mejor es que sus compañeros pagarían la cuenta, ¿aceptará?
Bicolor recibió una propuesta difícil de rechazar: la comida que él quiera y como él desee, la cual le costará a todos los granjeros del presupuesto sin saberlo.
Kevyn “Bicolor” recibió una propuesta que le resultará muy difícil de rechazar. De aceptar, el Granjero podrá comer lo que él quiera, cuando él quiera, sin que sus compañeros se enteren de que el dinero se está gastando en su nombre.