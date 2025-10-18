Así quedaron los NOMINADOS de La Granja VIP tras la traición de Eleazar Gómez
Después de que se diera la traición de Eleazar Gómez por fin quedaron los tres nominados de la semana en La Granja VIP: Carolina Ross, La Bea y César Doroteo.
¡La primera traición de La Granja VIP ya se llevó a cabo! Después de que viviéramos La Asamblea de nominación que se llevó CARA A CARA, donde los granjeros emitieron sus votos contra otros granjeros, ahora conocemos a quién decidió traicionar Eleazar Gómez: Carolina Ross, quien terminó por tomar el lugar de Alfredo Adame en el podio de los nominados y uniéndose a La Bea y César Doroteo, quienes corren riesgo de ser nominados el próximo domingo.
Recordemos que ya teníamos los nombres de César Doroteo, Alfredo Adame y a La Bea dentro del grupo de los nominados, después de que uno no fuera salvado por sus compañeros, el otro perdiera en el juego de El Duelo y la última fuera nominada en la Asamblea.
“Se acaban las amistades y empieza la supervivencia” les advirtió Adal Ramones antes de que todos se fueran hacia el salón donde darían sus nominaciones. Así fueron los votos de cada uno de los granjeros:
- César Doroteo nominó a Eleazar Gómez
- Alfredo Adame nominó a Omahi
- Sergio Mayer Mori nominó a Manola Díez
- Alberto del Río nominó a La Bea
- Carolina Ross nominó a Eleazar Gómez
- Fabiola Campomanes nominó a Kike Mayagoitia
- La Bea nominó a Eleazar Gómez
- Lola Cortés nominó a Fabiola Campomanes
- Lis Vega nominó a Manola Díez
- Kim Shantal nominó a Eleazar Gómez
- Kike Mayagoitia nominó a La Bea
- Manola Díez nominó a Omahi
- Sandra Itzel nominó a Eleazar Gómez
- Omahi nominó a Manola Díez
- Jawy nominó a La Bea
- Eleazar Gómez nominó a La Bea
Pero las cosas siempre cambian en La Granja VIP, y tras la salvación y la traición, los tres nominados oficiales son:
- Carolina Ross
- La Bea
- César Doroteo
Y si fuiste unos de los que votaste por Alfredo Adame, no te preocupes, tus votos no se van a la basura, ya que se los quedará Carolina Ross, por lo que no tendrá tanta desventaja en votaciones frente a lo que ya haya acumulado La Bea y Teo.
¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?
Si uno de los 4 nominados está dentro de tu top de granjeros, no te preocupes, puedes votar para SALVARLO de la siguiente forma:
- Da click a la siguiente liga: votación.
- Tienes 10 votos en total, los cuales puedes dar a un solo granjero o repartirlos entre tus favoritos.
- Envía tus votos.
- ¡No dejes de votar! Entra diariamente a la liga para que puedas utilizar los votos para SALVAR a tu granjero favorito.
¿Cuándo conoceremos al granjero eliminado de La Granja VIP?
El próximo domingo 19 de octubre durante La Gala conoceremos al primer granjero o granjera que será eliminado de La Granja VIP. No olvides que puedes ver el programa a través de Azteca UNO y en nuestro sitio web oficial.