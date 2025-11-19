Quiénes son los granjeros que NUNCA se han ido a eliminación en La Granja VIP

Ya llegamos a la mitad de la competencia de La Granja VIP y, conforme más nos acercamos a la final, cada granjero tiene mayores probabilidades de quedar en riesgo de salir. Sin embargo, todavía hay algunos competidores que nunca han llegado hasta el domingo estando en la lista de nominados ni han vivido la incertidumbre de que Adal Ramones mencione su nombre como el eliminado de la semana.

Para este punto de la competencia, ya casi todos los granjeros han estado nominados en algún momento. Y, curiosamente, todos los eliminados han salido en la primera ocasión que llegaron hasta La Gala de Eliminación.

Quiénes son los granjeros que NO han ido a eliminación en La Granja VIP

Fabiola Campomanes, Kim Shantal y Sergio Mayer Mori son los tres granjeros que no han estado en el cuadro de nominados hasta La Gala de Eliminación, por diferentes razones.

Fabiola nunca ha estado nominada y esta semana se libró también, porque tiene el rol de La Capataz. Kim tampoco había estado en la lista hasta el lunes 17 de noviembre, cuando fue mencionada en El Legado de Manola Díez. Sergio Mori ha estado en el cuadro de nominados dos veces, pero en ambas ocasiones ha ganado La Salvación.

Cuando decidió salir por voluntad propia de La Granja VIP, Lola Cortés había estado nominada y llegado a la eliminación por primera vez.

A continuación, enlistamos cuántas veces han llegado a eliminación los otros granjeros.



La Bea: una vez.

César Doroteo: dos veces.

Eleazar Gómez: tres veces.

Alfredo Adame: tres veces.

Kike Mayagoitia: una vez.

Lis Vega: una vez.

El Patrón: una vez.

¿Con quién se enfrentó cada eliminado de La Granja VIP?

Así estaba la lista de nominados en cada Gala de Eliminación hasta ahora.