Adiós a las alianzas: estos Granjeros enfrentan una nueva etapa en La Granja VIP

Después de varias semanas en las que las alianzas parecían estar mucho más definidas, La Granja VIP comienza a mostrar un escenario diferente. Kevyn “Bicolor” y Mónica Escobedo han dejado ver que ya no necesariamente quieren mantenerse dentro de una estrategia grupal y estarían contemplando la posibilidad de empezar a jugar más por su cuenta. Este movimiento ocurre en un momento importante para el equipo de Niurka, pues la unión que anteriormente parecía mantenerlos fuertes comienza a mostrar algunas grietas. Aunque todavía existen vínculos entre sus integrantes, las conversaciones y decisiones recientes dejan ver que no todos estarían dispuestos a continuar jugando exactamente de la misma manera.

Kevyn “Bicolor” y Mónica comienzan a tomar distancia

Kevyn ha mostrado en distintas conversaciones que está analizando su juego y el papel que quiere tener dentro de la competencia. Mónica, por su parte, también ha dejado sobre la mesa la posibilidad de comenzar a tomar decisiones pensando más en su propio camino dentro de La Granja VIP. Y este cambio no pasó desapercibido para Manelyk. La Granjera estaría aprovechando el momento para acercarse a Mónica y plantearle la posibilidad de integrarse a su grupo junto con otros compañeros. Más que una simple conversación, el movimiento muestra que las alianzas dentro de la casa están lejos de ser definitivas.

La situación podría representar un nuevo escenario para el reality, especialmente porque Niurka ha conseguido mantenerse rodeada de personas con las que ha compartido diferentes estrategias durante la competencia. Sin embargo, cuando algunos integrantes comienzan a cuestionarse si quieren continuar bajo una misma dinámica, el equilibrio puede cambiar rápidamente.

Por ahora, Kevyn y Mónica no necesariamente están rompiendo todos sus vínculos, pero sí han comenzado a mostrar una postura más independiente. Esto abre la puerta a nuevas alianzas y, sobre todo, a que cada Granjero empiece a pensar en qué relación le conviene mantener de cara a las siguientes decisiones. Con Manelyk atenta a estos movimientos, el tablero de La Granja VIP podría estar entrando en una etapa completamente distinta: una donde los equipos ya no sean tan fáciles de identificar y los jugadores comiencen a moverse según sus propios intereses.