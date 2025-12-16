¿Hasta qué HORA se puede VOTAR, hoy martes 16 de diciembre, en LA GRANJA VIP?

La cuenta regresiva acaba de iniciar, la tensión crece y crece cada vez más. Esta semana es la última para que los finalistas Alfredo Adame, Kim Shantal, Eleazar Gómez, César Doroteo (Teo), Alberto del Río (El Patrón) y La Bea reciban votos. Así que te decimos cuál es la hora límite para emitir tu voto el día de hoy, 16 de diciembre de 2025.

¿Cuál es la HORA LÍMITE para votar hoy, 16 de diciembre, en La Granja VIP?

La votación se realiza durante todo el día, no hay una hora límite ni un cierre, puedes dar tu voto en cualquier momento; es decir, este martes 16 de diciembre tienes hasta las 11:59 pm para votar.

Es importante aclarar que los votos son fundamentales ya que este viernes 19 de diciembre habrá un eliminado más, por lo que cada voto reduce o aumenta posibilidades para que un granjero pierda la batalla antes de la Gran Final.

¿Cómo votar y elegir a tu granjero favorito?

Este proceso es sumamente sencillo, se puede hacer a través de la app móvil de TV Azteca, la cuál es completamente gratis, o bien, por el sitio web oficial de La Granja VIP. En la aplicación solo te debes dirigirte a la sección de votaciones, elegir a tu favorito y finalmente confirmar tu voto, mientras que en el sitio web solo elegirías el nombre del tu favorito.

Es importante mencionar que hay un número máximo de votos a otorgar, los cuáles son diez a una sola persona o bien repartirlos entre los seis granjeros, así que es responsabilidad y decisión del votante a quién se los otorga.

¿Cómo se elegirá al gran ganador de La Granja VIP?

Esta última semana será distinta a las otras. A la gran final sólo llegarán cinco granjeros. Este martes se definirá un finalista a través del voto del público cuando dos granjeros esten en un enfrentamiento. El miércoles la tensión e intensidad subirán de nivel ya que se eligirá a otro nuevo finalista a través de un desafío, y se sumará un nuevo nominado.

El jueves será decisivo ya que se llevará a cabo una salvación, los cuatro nominados pelearán, solo uno se salvará y los demás ingresarán al proceso de eliminación. El viernes se llevará a cabo La Asamblea donde se elegirá al último eliminado de La Granja VIP y finalmente el domingo 21 de diciembre, después de 2 meses y medio de luchas físicas y emocionales, de estrategias, peleas y rivalidades se eligirá al gran ganador o ganadora, quién se llevará a casa dos millones de pesos.