“Va a haber más consecuencias” advierte Adal Ramones sobre La Granja VIP segunda temporada

A solo unos días de que comience la segunda temporada de La Granja VIP, Adal Ramones, el conductor del reality, advirtió que habrá cambios y las consecuencias serán mayores para quienes rompan las reglas.

A través de un video en redes sociales el conductor dijo que La Granja que el público conoció el año pasado ya no será la misma. "Más granjeros y más tensión. Más adrenalina. Estará todo más fuerte. ¿Te la rifas o no te la rifas? Está cañón", aseguró.

La razón por la cual Adal aseguró que esta segunda temporada será más polémica es que contará con la participación de más famosos. Y es que ya no serán 16 sino 20 las celebridades que participarán en la competencia, por lo que, por ejemplo, deberán racionar la comida y el agua.

La Granja VIP segunda temporada llega con sorpresas

Además de señalar que en la segunda temporada "habrá más Granja", Adal Ramones también compartió algunos de los cambios que se verán en las instalaciones. Dijo que habrá elementos nuevos en el terreno verde.

"La Granja VIP es el reality en el que trabajas o te mueres de hambre", dijo el conductor que volverá a llevar el programa al lado de Kristal Silva. Incluso adelantó que El Caporal, el Tío Pepe, llegará con una nueva estrategia para la comida.

Añadió que las diferencias entre capataz, granjeros y peones serán más notorias. También que habrá más animales y advirtió que quien no los cuide enfrentará las consecuencias.

¿Cuándo inicia La Granja VIP segunda temporada?

La Granja VIP segunda temporada promete traer mucho más conflicto y polémicas, pero también historias inspiradoras. Todo comenzará el próximo domingo 6 de septiembre a las 8 p.m.

La experiencia completa podrá seguirse a través de la señal Azteca UNO, la página web oficial y la aplicación móvil. Además, desde Disney +, los suscriptores tendrán acceso a todo lo que suceda las 24 horas del día.

