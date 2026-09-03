“Yo como una vez al día”: Esta es la dieta que la influencer Pao Castillo compartió en la experiencia 24/7 de la Granja VIP Segunda temporada

Pao Castillo forma parte del grupo de influencers que participaron en esta experiencia previa al estreno de la segunda temporada, en la que pudieron conocer las instalaciones y experimentar algunas de las actividades que realizarán los habitantes de la granja. Durante la transmisión de La Granja VIP 2, la alimentación que describió la creadora de contenido tiene un nombre: dieta OMAD, siglas de One Meal a Day, que en español significa “una comida al día”. Como su nombre lo indica, este esquema concentra la ingesta diaria de alimentos en una sola comida y el resto del tiempo se mantiene un periodo de ayuno.

Pao Castillo explicó que precisamente durante la transmisión que ella acostumbra comer una vez al día y que, cuando lo hace, procura consumir una cantidad abundante de alimentos porque su dieta está enfocada principalmente en la proteína. De esta manera, combina una sola comida diaria con periodos de ayuno.

La influencer sorprendió al contar en la experiencia 24/7 de La Granja VIP que concentra toda su alimentación en una sola comida

“Yo como una vez al día”: Esta es la dieta que la influencer Pao Castillo compartió en la experiencia 24/7 de la Granja VIP|La Granja VIP

La dieta OMAD, de acuerdo con un artículo de Regenera Health, forma parte de los esquemas de ayuno intermitente, aunque es una modalidad particularmente restrictiva porque reduce considerablemente la ventana disponible para consumir alimentos. Existen diferentes maneras de realizar ayuno intermitente y no todas implican comer únicamente una vez al día. En el caso de Pao, se trata de un hábito alimenticio que ella compartió como parte de su experiencia personal. No significa que esta dieta sea adecuada para todas las personas, ya que las necesidades nutricionales varían de acuerdo con factores como edad, actividad física y estado de salud. Cualquier cambio importante en la alimentación debe valorarse individualmente con un profesional de la salud.

La confesión de Pao generó curiosidad entre los influencers, especialmente porque si su rutina la sigue algún participante podría ser un problema dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, donde los granjeros tendrán que adaptarse a los horarios, actividades y dinámica de la competencia.

