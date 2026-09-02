5 datos curiosos que debes conocer de Manelyk González antes del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada

Entre la lista de confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada, un nombre destaca con luz propia en la escena del entretenimiento: Manelyk González. Famosa por su personalidad frontal, energía y carisma ante las cámaras, la creadora de contenido promete ser una de las figuras centrales del rancho.

A continuación, te presentamos cinco datos esenciales sobre la trayectoria y vida personal de una de las competidoras más reconocidas de la televisión mexicana de los últimos años.

Manelyk ya reveló qué fue lo que la animó a entrar a La Granja VIP Segunda Temporada|La Granja VIP

5 datos curiosos que debes conocer de Manelyk González

La Reina de los Reality Shows: A sus 37 años, Manelyk cuenta con un amplio historial en formatos de convivencia. Tras participar en múltiples producciones internacionales con éxito rotundo, se ha ganado a pulso el título honorífico de "La Reina de los Realities".

Empresaria multifacética: Más allá de la pantalla chica, ha consolidado un imperio comercial. Trabaja activamente como modelo e influencer, además de dirigir sus propias líneas de trajes de baño, fajas moldeadoras y productos especializados para el cuidado de la piel.

Un gran amor de su vida: Uno de sus amores más grandes tiene cuatro patas. Se trata de Jacinto (o "Jacintito"), un simpático perro de raza Pomerania que roba miradas de forma constante en sus redes sociales.

Historial amoroso mediático: En el terreno sentimental, protagonizó un romance muy mediático con Jawy Méndez. La pareja se convirtió en una de las más seguidas de la farándula antes de anunciar su separación.

Cuida mucho su energía: Durante una entrevista para La Granja VIP Segunda Temporada, Manelyk contó que no deja que le toquen el pelo porque eso puede robarle energía.

¿Cuándo inicia La Granja VIP Segunda Temporada?

La espera para los fanáticos de la convivencia sin censura está por terminar. El gran inicio de La Granja VIP 2026 está programado para este domingo 6 de septiembre de 2026.

¿A qué hora inicia La Granja VIP Segunda Temporada?

La gala inaugural se transmitirá en vivo a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) mediante la señal abierta de Azteca UNO y por streaming con acceso 24/7 a través de Disney+.

