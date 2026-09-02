Adal Ramones confiesa que tiene dos ex novias en La Granja VIP Segunda Temporada

El ambiente festivo previo al arranque de La Granja VIP continúa dejando momentos para el recuerdo. Durante la reciente presentación del proyecto ante los medios de comunicación, el conductor estelar del programa, Adal Ramones, robó reflectores tras lanzar una declaración que desató las risas y la sorpresa entre los presentes al afirmar que dentro del reality se reencontrará con dos ex novias.

Fiel a su estilo irónico y desenfadado, el presentador aprovechó los micrófonos para bromear sobre la lista de participantes que habitarán el recinto. Cuestionado sobre las dinámicas de convivencia y los posibles roces entre los concursantes, Ramones soltó con picardía que “había dos ex novias de él en La Granja VIP Segunda Temporada . Sin embargo, para tranquilidad de los fanáticos y evitar especulaciones en el entorno de la farándula, el propio conductor aclaró de inmediato el malentendido: se trataba simplemente de un chiste dirigido a dos de los personajes digitales del reality.

¿Cuándo inicia La Granja VIP Segunda Temporada?

La espera para el público está por concluir. El gran estreno de La Granja VIP 2026 Segunda Temporada se llevará a cabo el próximo domingo 6 de septiembre de 2026 en punto de las 8 pm (tiempo del centro de México). En esta primera emisión se presentará de manera oficial al elenco completo de celebridades y se darán a conocer los primeros roles de trabajo.

¿Cómo ver La Granja VIP Segunda Temporada en el celular?

Para no perderte ningún detalle del estreno ni de las ocurrencias de Adal Ramones desde la comodidad de tu smartphone, existen dos alternativas de transmisión digital:

TV Azteca En Vivo: A través de la aplicación gratuita para sistemas iOS y Android, podrás seguir la señal en directo de Azteca UNO de forma simultánea a la emisión por televisión abierta.

Plataforma Disney+: La app móvil de la plataforma contará con multicámara 24/7 en directo para monitorear la vida en el campo las 24 horas del día sin interrupciones.