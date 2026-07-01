¿Qué ha sido de Alfredo Adame tras convertirse en el primer ganador de La Granja VIP? Así es su actualidad y sus polémicas recientes

El año pasado; el 12 de octubre de 2025, se llevó a cabo La Granja VIP, uno de los realities más exitosos y famosos de la televisión mexicana. Este duró 10 semanas completas y 16 celebridades mexicanas formaron parte del proyecto. Sin embargo, luego de retos, enfrentamientos y polémicas dentro del programa solo algunos lograron ganarse los votos del público para salvarse en las rondas de eliminación; cómo fue el caso de Alfredo Adame quien se logró coronar como el gran ganador obteniendo el primer lugar, es por eso que en esta ocasión te decimos qué ha sido del destacado actor, conductor y figura de la televisión.

¿Qué ha sido de Alfredo Adame luego de la Granja VIP?

Luego de haber obtenido como premio 2 millones de pesos como ganador de la Granja VIP, Alfredo Adame ha seguido figurando en diversos proyectos. Uno de los más reconocidos fue su participación en Ring Royale 2026; evento de box organizado por Poncho de Nigris en donde diversas celebridades mexicanas se enfrentaron en el ring. Adame peleó contra Carlos Trejo, para ello se preparó de manera ardua a nivel físico. En dicho enfrentamiento Alfredo pudo alzar el cinturón ganador ya que obtuvo la victoria en la pelea.

Por su parte, esta participación estuvo acompañada de una polémica ya que en el pesaje de Ring Royale 2026, en Monterrey, Adame tuvo un enfrentamiento con Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruíz, ya que este golpeó a “El Golden Boy” asegurando que Adame había insultado a su esposa. Como consecuencia de esta situación Alfredo expresó que tomaría acciones legales y procedió con una denuncia penal tras el golpe, mismo que le ocasionó vértigo y afectó su combate contra Trejo.

Actualmente Alfredo Adame se encuentra disfrutando de su faceta como DJ y en redes sociales comparte momentos a lado de la productora argentina Marcela Iglesias, su actual pareja sentimental.

¿En qué consistió la Granja VIP?

Este reality consistió en el encierro y cero contacto con el exterior de 16 celebridades mexicanas, mismas que se encontraban bajo las cámaras y micrófonos 24/7 de televisión. El formato del programa se basó en tener como escenario una granja, lugar en las que los granjeros (los participantes) debían hacer labores como cuidar animales y limpiar los espacios como los establos. Por otra parte, dentro del reality hubo diversos roles y dinámicas como la Competencia de El Capataz, El Duelo, La Asamblea, La Salvación, La Traición y El Legado. La participación del público fue fundamental ya que solo los granjeros favoritos que lograban ganarse el voto de este podían salvarse de ser eliminados. El éxito del reality fue de una enorme magnitud ya que tan solo la gran final superó los 189 millones de votos.