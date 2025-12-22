¿Varios MILLONES? Este es el PREMIO OFICIAL que se llevará el ganador de La Granja VIP

La Granja VIP ha llegado a su recta final, después de 10 semanas donde vimos a 16 granjeros entrar a convivir mientras nosotros los veíamos en un 24/7, encerrados, organizándose para cuidar y mantener limpios lugares como el granero, la cocina y, sobre todo, los animales. Los cinco finalistas ya están definidos, y uno de ellos se convertirá en el o la ganadora de esta primera temporada, llevándose una MILLONARIA cantidad de dinero.

¿Qué se lleva el ganador de La Granja VIP?

Durante la segunda gala de La Granja VIP este domingo 19 de octubre Adal Ramones POR FIN le dio una GRATA noticia a los granjeros, el premio que se estaría llevando el ganador o ganadora del reality show:

¿Quieren saber cuánto va a obtener el ganador de La Granja VIP México? Nada más y nada menos que 2 MILLONES DE PESOS.

La Granja VIP edición chilena le dio a su ganador un premio de alrededor 50 millones de pesos chilenos, y a su segundo lugar le entregó 10 millones de pesos nacionales. De igual forma podemos tomar referencia A Fazenda, Brasil, donde sus ganadores se han llevado alrededor de 2 millones de reales, a sus segundos y terceros lugares les dieron un coche o camioneta.

¿Quiénes son los cinco finalistas de La Granja VIP?

Los cinco finalistas los conocimos el pasado viernes 19 de diciembre, después de vivir la última gala de eliminación en donde nos despedimos de Alberto del Río 'El Patrón', dejando entonces llegar a la final a:



Kim Shantal

Alfredo Adame

César Doroteo

Eleazar Gómez

La Bea

¿Dónde y cuándo ver la FINAL de La Granja VIP México?

La gran final de La Granja VIP podrás disfrutarla a través de la pantalla de Azteca UNO, a partir de las 8:00 p.m., además recuerda que puedes verla también por nuestro streaming totalmente GRATIS y por la app TV Azteca En Vivo.