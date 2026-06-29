Karely Ruiz presume el resultado de su reducción de busto y recibe hate. “Pura fea me critica”
Karely Ruiz mostró en sus redes sociales cómo luce tras someterse a una operación para reducir su busto. Ella asegura que es su última cirugía estética.
Tras pasar varios días en recuperación, Karely Ruiz ya habló abiertamente sobre su más reciente cirugía de reducción de busto y mostró los resultados; también ha asegurado a sus seguidores que es la última operación estética que se hace. Sin embargo, la creadora de contenido para adultos ha enfrentado 'hate' y duras críticas por su intervención quirúrgica.
El antes y después de Karely Ruiz, con su reducción de busto
En su video más reciente de YouTube, Karely Ruiz reveló que su última cirugía fue una reducción de busto y explicó que una de las principales razones por la que tomó la decisión es que su cuerpo cambió tras convertirse en mamá, hace un año y medio. "Ya me dolía la espalda, ya quería verme más estética", dijo la influencer. "Había días en que no me sentía bien conmigo misma".
Karely dejó claro que, si bien llevaba 4 operaciones antes de ésta, es la última vez que recurre a una cirugía estética porque "una como mamá piensa las cosas 2 veces".
La cirugía que Karely se hizo fue una mastopexia, que le permitió reducir el tamaño de su busto y levantarlo tras la lactancia. La influencer aseguró que se trata de un proceso completamente distinto a los que había pasado antes y que requerirá cuidados específicos, como un mes sin poder cargar a su hija y esperar de 3 a 4 semanas para comenzar a hacer ejercicios aeróbicos.
Karely Ruiz responde al hate por su última cirugía
En sus historias de Instagram y secciones de comentarios en Facebook, Karely Ruiz ha respondido directamente a las personas que han criticado su más reciente operación de reducción de busto. "Yo la veo igual", ha sido uno de los comentarios frecuentes.
"Funé a una en Facebook porque se le ve la papadota y me viene a decir que no cambié nada", dijo la creadora de contenido para adultos en sus historias. "Pura fea me critica".
En el momento de grabar ese clip, habían pasado 10 días de su recuperación y aseguró haberla pasado "súper mal".