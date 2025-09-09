Alfredo Adame, sin miedo a las vacas ni al estiércol en La Granja VIP: ‘He hecho cosas peores’

Alfredo Adame, la primera celebridad confirmada para formar parte de La Granja VIP , llega al reality show de TV Azteca dispuesto a todo con tal de ganar el primer lugar: ¡cuidar animales, trabajar la tierra y ensuciarse no es algo que le asuste ya que es un amante de los retos extremos!

¿Alfredo Adame va a trabajar o a posar para la foto en La Granja VIP?

En una amena entrevista con TV Azteca en la que aseguró que aguantar en La Granja VIP sin decir groserías le resultará sencillo, Alfredo Adame también nos dejó claro que él está dispuesto a trabajar duro y, sobre todo, a no fingir ante las cámaras, ¿pero qué ve más difícil: los animales, el trabajo o la convivencia diaria?

“No veo nada difícil, para mí la palabra difícil no existe, no veo algo que me pueda poner una barrera o algo que me pueda complicar la vida: si hay que levantarse a las 05:00 de la mañana a ordeñar una vaca lo voy a hacer, si hay que enlodarse en una competencia, todo lo voy a hacer con gusto. No me causa ningún problema, he hecho cosas peores”, declaró.

Alfredo Adame no es una persona que le tenga miedo a los desafíos de la naturaleza ya que él mismo se calificó como un “salvaje” a quien le gustan los campamentos y la pesca, por lo que se mostró muy confiado de dar el ancho en las competencias de La Granja VIP .

¿El “Golden boy” podrá resistir varias semanas sin comodidades y sin lujos tan sencillos como la electricidad o el agua corriente? ¡Todo puede ocurrir, pero lo que sí está comprobado es que Adame dará bastante de qué hablar en los siguientes días!

¿Alfredo Adame ganará el primer lugar en La Granja VIP?

Aunque es muy pronto para hablar de un ganador en La Granja VIP que arranca este 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO, no nos queda duda de que Alfredo Adame se posicionó como uno de los favoritos para llevarse el primer lugar.

Si echamos un vistazo rápido, el “Golden boy” lo tiene todo: ya se llevó el primer lugar en un reality show extremo de TV Azteca y además cuenta con muchísimo apoyo en redes sociales; sin embargo, te recordamos que en La Granja VIP la popularidad, los Me Gusta y el glamour no valen, sino la capacidad que tengan las celebridades para trabajar y romper sus propios límites con pruebas nunca antes vistas.

¿Crees que Alfredo Adame “dé el ancho” para esta aventura o caerá rendido ante las exigencias de La Granja VIP? ¡No te pierdas la transmisión 24/7, pues seguramente conocerás una faceta de este actor y conductor que ni siquiera te imaginaste!