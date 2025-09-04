¡Adiós a la tecnología en La Granja VIP! Los dispositivos que las celebridades seguramente extrañarán

La Granja VIP está a punto de llegar a Azteca UNO con una avalancha de sorpresas para las celebridades que se atrevan a cumplir todos los retos de este desafiante reality show en el que las comodidades tecnológicas como el celular o incluso el wi-fi ¡no existen!

¿Qué tecnologías harán falta en La Granja VIP?

En La Granja VIP, las celebridades convocadas lucharán a lo largo de 10 semanas por mantenerse en la competencia mientras cumplen con tareas tan campestres como ordeñar vacas, hacerse cargo de un huerto, criar pollitos e incluso recoger huevos en el gallinero.

Obviamente, con esta experiencia las celebridades le dirán adiós al glamour, los lujitos e incluso la tecnología ya que el aislamiento y la incomunicación son totales como parte de las reglas del juego: ¡estos son algunos dispositivos que seguramente extrañarán en la aventura que pondrá a prueba su resistencia a cada momento!

CELULAR: ¡Así es! Desde el primer día todos los granjeros se verán despojados de sus teléfonos celulares para evitar todo el contacto con el mundo exterior, y como los smartphones ahora se convirtieron en una parte importante de nuestra vida seguramente los extrañarán mucho... ¿crees que resistan?

WI-FI: Como parte del proceso de desconexión (se especula con la posibilidad de que ni siquiera haya energía eléctrica en La Granja VIP) tener una conexión a Internet ya sea alámbrica o mediante wi-fi se antoja muy difícil: ¡adiós a navegar por la red!

BOCINAS CON ASISTENTES: Con todas estas restricciones, es de esperarse que Alexa o Siri no tengan cabida en La Granja VIP , por lo que pedir una canción, conocer el estado del tiempo o enterarse de las noticias del momento con sólo un grito ya no será posible para las celebridades... ¡traz!

TELEVISIÓN: Las pantallas modernas con acceso a canales de televisión y a plataformas de streaming también se convertirán en el gran ausente de La Granja VIP: ¡los granjeros deberán dedicarse únicamente a sus labores de campo y a los retos!

Estos, claro, son sólo unos ejemplos de los dispositivos que seguramente las celebridades extrañarán en La Granja VIP... ¡pero no te preocupes, que una tecnología sí está asegurada: las cámaras y micrófonos 24/7 que captarán cada detalle del reality!

¿Cuándo inicia La Granja VIP y dónde verla?