Gabrielle Henry da sus primeras declaraciones tras sufrir el terrible accidente en Miss Universo 2025

Gabrielle Henry fue la modelo que representó a Jamaica en el importante certamen de Miss Universo 2025, donde vivió una terrible etapa después de sufrir un accidente que la llevaría al área de terapia intensiva por varias semanas, preocupando a todos los usuarios por su estado de salud.

Después de salir del hospital y regresar a su país, la joven modelo desde sus redes sociales proporcionó las primeras declaraciones sobre el terrible accidente, dejando en claro su postura sobre la situación y las vivencias que tuvo.

¿Qué pasó con la Miss que se cayó?

Mediante su Instagram oficial, Gabrielle Henry dio las primeras declaraciones después del terrible accidente que sufrió, agradeciendo que ya se encuentra en Jamaica y que ya está rodeada por su familia. Dentro de los comentarios que realizó, resaltó el gran trabajo que realizó el equipo médico, quienes se preocuparon por ella en todo momento.

También aprovechó el momento para agradecer al equipo que la escoltó hacia el aeropuerto y al personal del aeropuerto, quienes la ayudaron a reducir su estrés. Resalta que aún necesita mucho tiempo para recuperarse, por lo que se viene un tiempo de quietud y curación para poder salir adelante.

Con dichos comentarios, la participante de Miss Universo 2025 deja en claro que se encuentra en buen estado de salud, pero que será necesario el reposo para poder estar completamente estable.

¿Qué edad tiene Gabrielle Henry?

Gabrielle Henry actualmente tiene 28 años, según el portal de Essence Magazine. La modelo de Miss Universo 2025 es una oftalmóloga. No olvidemos que su nombre dominó los titulares al sufrir un terrible accidente al caer del escenario en el certamen.

Aunque en un inicio no parecía nada grave, dicha caída le generó pasar varios días en terapia intensiva. Por ahora deberá permanecer en reposo total y evitar cualquier tipo de situación estresante para poder salir adelante. Con sus primeras declaraciones , ya calmó a toda la comunidad digital que estaba atenta a su estado de salud.