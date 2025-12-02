Kim Shantal NO QUIERE NI VER a los NUEVOS HABITANTES de La Granja VIP. Así reaccionó cuando le avisaron
Esta semana habrá nuevos animales en La Granja VIP. Casi todos reaccionaron con emoción, pero Kim Shantal no está nada contenta.
En La Granja VIP habrá pavos y podrían llegar tan pronto como el viernes. Pero, aunque la mayoría de los granjeros están emocionados por tener nuevos animales, Kim Shantal dice que le dan aun más miedo que las gallinas. El Tío Pepe lo empeoró un poquito al explicar que los guajolotes son más territoriales.
