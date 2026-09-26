El Código QR de HOY sábado 26 de septiembre para VOTAR en La Granja VIP Segunda temporada

Los seguidores de La Granja VIP Segunda Temporada pueden participar en las votaciones para apoyar a su granjero favorito. Y si tienes dudas de cómo poder apoyar a tu granjero favorito, aquí te contamos todo lo que debes saber para poder brindarles tu apoyo de manera fácil desde el código QR que te compartimos.

Ahora lee: El Código QR de HOY jueves 10 de septiembre para las votaciones de La Granja VIP Segunda temporada

Toma en cuenta que, si quieres apoyar a tu granjero favorito para que siga en la contienda, el acceso a las votaciones lo puedes encontrar dando clic aquí o escaneando el código QR que estará disponible durante la transmisión o que te compartimos aquí mismo.

Toma en cuenta que, para poder brindarle tu voto a tu participante favorito, debes escanear el código QR que se te comparte, acceder a los términos y condiciones que se te presentan y esperar dentro de la sala a que las votaciones estén activas. Toma en cuenta que tienes una cantidad limitada de votos que puedes brindar a una sola persona o repartir de la manera que mejor te convenga.

¿Por qué es importante votar por tu granjero favorito?

Toma en cuenta que dentro de la Segunda Temporada de La Granja VIP es importante votar por tu granjero favorito, pues tu participación tiene peso dentro de la competencia y cada voto puede ayudar a definir quién continúa en la competencia y quién queda fuera, por lo que tus votos y los de la audiencia se convierten en parte importante de la dinámica del reality.

¿Quién queda dentro de la segunda temporada de La Granja VIP?

Debes tomar en cuenta que a la fecha aún quedan 18 participantes dentro de la contienda. Los eliminados hasta ahora son Abigail Pak “La Coreañera” y María Karunna. Además, se debe tomar en cuenta que Pablo Montero ingresó como el granjero número 20, por lo que actualmente quedan 18 en competencia.

Los que continúan dentro de la Granja VIP son:



Pablo Montero Niurka Marcos Carlos Trejo Manelyk González Daniela Alexis “La Bebeshita” Kunno Ivonne Montero Julio Camejo Rafael Mercadante Pascal Nadaud Fernando Lozada Kevyn Contreras “Bicolor” Mónica Escobedo Kenny Avilés Pimpinela Escarlata Mario “El Mono” Osuna Azalia “La Negra” Natalia Alcocer

La tercera gala de eliminación será este domingo 27 de septiembre. Por lo que puedes seguir la contienda por todas las señales oficiales de TV Azteca.