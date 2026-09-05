Kenny Avilés reveló su estrategia para La Granja VIP segunda temporada

Kenny Avilés es bien conocida en la industria musical. Sin embargo, está por enfrentarse a un nuevo reto, formará parte de La Granja VIP en su segunda temporada. Será la primera vez que participará en un reality y ya sabe qué estrategia seguirá.

La rockera dijo que solo piensa ser ella misma y mantener su autenticidad. Añadió que tiene muchas historias que contar y que el público podrá ver una faceta de ella que nunca ha mostrado.

La vocalista de "Kenny y los Eléctricos" añadió que la paciencia y la tolerancia serán sus mejores virtudes en el programa, pero también aprovechará sus habilidades para conquistar a sus compañeros. Por ejemplo, afirmó que le gusta mucho cocinar y también lavar los trastes, tarea que incluso le servirá como terapia.

No obstante, teme que sus problemas de rodilla la afecten al momento de las competencias debido a que no puede correr, por lo que pidió que la asignen a los retos más sencillos.

Kenny Avilés teme a los olores en La Granja VIP segunda temporada

Aunque no le molestan los olores a animales, Kenny Avilés confesó que sí le preocupa que alguno de sus compañeros en el reality no tenga buena higiene.

La cantante dijo que los malos olores la afectan, por lo que si alguno de los participantes lo necesitara está dispuesta a meterlo a bañar.

Quiénes son los participantes confirmados para la segunda temporada de La Granja VIP

Este domingo 6 de septiembre en punto de las 8 de la noche dará inicio la segunda temporada de La Granja VIP y hasta entonces se dará a conocer la lista completa de las 20 celebridades que formarán parte del reality. Hasta ahora los famosos confirmados son:

