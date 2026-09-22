¿Quién es el segundo NOMINADO de La Granja VIP?; esto se sabe del Granjero que podría ser el tercer eliminado

Hasta el momento se desconoce quién es el o la Granjera nominada en riesgo de salir de la competencia ya que esto se definirá este martes 22 de septiembre durante El Duelo de Nominación, mismo que se llevará en punto de las 8: 30 pm a través de Azteca UNO.

¿En qué consiste el Duelo de Nominación?

Todos los martes en La Granja VIP se lleva a cabo el “Duelo de Nominación” en el que se realiza una competencia entre dos Granjeros, uno que es elegido por el capataz mientras que el otro es elegido por el público a través de votos que puede emitir mediante el sitio web de La Granja VIP. Esta competencia se basa en una prueba física y de destreza en donde ambos participantes deberán superar retos para cumplir con una meta en específico. Este momento es conducido y guiado por Kristal Silva, Conductora del programa, quién da indicaciones precisas de lo que los Granjeros deben realizar. Además de superar la prueba ambos participantes lucharán contra el reloj ya que solo el más rápido será quién gane.

El vencedor de esta prueba quedará fuera de la Tabla de Nominación mientras que la persona que pierda quedará automáticamente en riesgo de abandonar la competencia al igual que Manelyk, quién fue la primera nominada de La Granja VIP ya que recordemos que esta decisión la tomó María Karunna como parte del legado que dejó al abandonar la competencia el pasado domingo 20 de septiembre.

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¿Cómo votar para salvar a un nominado de La Granja VIP?

La votación para que el público salve a un Granjero Nominado se abre el día Miércoles durante la gala de La Asamblea y es hasta el Domingo de Eliminación que se cierra. Es importante que no pierdas la atención de las Galas ya que solo a través de ellas sabrás la hora exacta en la que puedes comenzar o dejar de votar.

Ahora bien, votar es uno de los procesos más sencillos y fáciles además de que es importante que sepas que hacerlo es completamente gratis. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estes dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y ahí deberás votar por tu favorito. Por otro lado, también puedes hacer esto dando CLICK AQUÍ.

