OFICIAL: ¡Este granjero se convirtió en el CAPATAZ de la sexta semana en La Granja VIP!

Otra semana, otro giro en La Granja VIP. El reality sigue subiendo la intensidad y este nuevo reto por el Capataz volvió a sacar los momentos más intensos y emocionantes de la noche. Este lunes se llevó a cabo la competencia semanal y, tras una ronda llena de nervios, estrategia y resistencia, Fabiola se coronó como la nueva líder.

La Granja VIP tiene nuevo Capataz esta semana

El reto reunió como finalistas a La Bea y Fabiola, quienes dieron absolutamente todo para quedarse con el puesto más codiciado del juego. Sin embargo, y aunque quisiéramos que todos se quedaran con el puesto, no es posible, pues solo puede haber un ganador.

¿Cómo ganó Fabiola el reto del Capataz?

La dinámica de esta semana puso a prueba la resistencia, coordinación y temple de los granjeros. Aunque cada finalista mostró determinación, fue Fabiola Campomanes quien logró destacarse de entre todos los granjeros, inclinando la balanza a su favor. Los nervios se sintieron entre los propios participantes, pues las ventajas de ser el Capataz le vendrían bien a cualquiera de ellos.

Una nueva oportunidad para Fabiola de demostrar liderazgo

Al final esto es un juego, y aunque ser Capataz da muchos beneficios, no es lo único de lo que se trata este puesto. Ser el líder del grupo también implica responsabilidades que pueden definir alianzas, tensiones y destinos dentro del reality. Ahora, con Fabiola al mando de la granja, comienza una nueva etapa en la que cada movimiento contará.

Los granjeros deberán ajustar sus estrategias dependiendo de cómo juegue esta semana su líder: ¿será conciliador, estratégico o buscará mover piezas clave?

Con el rol más importante del juego asegurado, te recomendamos mantenerte al pendiente de todo lo que sucede día con día en La Granja VIP por Azteca UNO, porque cada semana trae más y más sorpresas…

