¿Cómo puedes ver el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada desde tu celular?

Todo está listo para el gran inicio de La Granja VIP Segunda Temporada y la expectativa entre los fanáticos del reality alcanza niveles máximos.

La propuesta de ver a un grupo de celebridades alejadas de sus comodidades habituales para lidiar con las labores de la granja, promete momentos de alta tensión, alianzas inesperadas y roces inevitables. Para quienes buscan no perderse ni un solo detalle de la convivencia nocturna o las discusiones a puerta cerrada, el seguimiento en tiempo real desde el teléfono móvil será la clave de esta edición.

¿Cómo ver La Granja VIP Segunda Temporada todo el día en el celular?

La gran apuesta para la cobertura digital de esta entrega radica en el acceso ininterrumpido. A través de la aplicación móvil de Disney+, los usuarios podrán monitorear en vivo las múltiples cámaras instaladas en el rancho, abarcando desde las áreas de trabajo y los comedores hasta los dormitorios.

Para acceder a este beneficio en tu smartphone o tableta, basta con descargar la aplicación oficial desde la App Store o Google Play Store y contar con una suscripción activa. La plataforma ofrece planes de acceso que van desde los 129 pesos al mes, lo que permite disfrutar del monitoreo multicámara las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin cortes comerciales y con alta definición.

¿Cuándo inicia La Granja VIP Segunda Temporada?

La espera para los fans de la convivencia sin censura está por terminar. El gran inicio de La Granja VIP Segunda Temporada está programado para este domingo 6 de septiembre de 2026. Durante la transmisión especial de apertura se presentará oficialmente a todos los famosos confirmados, se asignarán las zonas de descanso y otros detalles que no te puedes perder

¿A qué hora inicia La Granja VIP Segunda Temporada?

La gala inaugural se transmitirá en vivo a partir de las 8:00 pm mediante la señal abierta de Azteca UNO. De forma simultánea, la señal estará habilitada por streaming con acceso 24/7 a través de Disney+, el sitio web y la app, permitiendo a los espectadores sintonizar el arranque desde cualquier lugar mediante sus dispositivos móviles.

