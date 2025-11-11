OFICIAL: ¡Este granjero se convirtió en el CAPATAZ de la quinta semana en La Granja VIP!

Nos pusimos nerviosos y es que cada día en La Granja VIP se vive con más intensidad. Este lunes se llevó a cabo el quinto reto por el Capataz, el puesto más importante dentro del reality, pues quien lo obtiene tendrá el control absoluto de la granja durante toda la semana. En esta ocasión. El reto de esta tarde tuvo como finalistas a Fabiola Campomanes, Liz Vega, Kike Mayagoitia y el Patrón.

Todos los granjeros dieron todo de sí para quedarse con el mando y disfrutar de los beneficios. Sin embargo, solo puede haber un ganador y en esta ocasión lo consiguió Kike Mayagoitia.

¿Cómo ganó Kike Mayagoitia el reto del Capataz?

El reto de esta semana consistió en Kike Mayagoitia, una dinámica que sin duda puso a prueba la resistencia, coordinación y estrategia de cada uno de los granjeros.

Los nervios y la adrenalina estuvieron presentes tanto en los finalistas como en el público, pero el destino estaba escrito y Kike Mayagoitia logró salir victorioso, logrando coronarse oficialmente como Capataz.

Una nueva oportunidad para Kike Mayagoitia de demostrar liderazgo

Los granjeros deben pulir sus estrategias semana con semana. En esta ocasión,Kike Mayagoitia logró convertirse en Capataz, por lo que tiene que ser cuidadoso con lo que haga y cómo lo haga para ganarse, o no, la simpatía de ciertos participantes.

Ahora, con Kike Mayagoitia al mando, comienza una nueva etapa en La Granja VIP, una que no conocíamos, es por eso que te recomendamos estar al pendiente de lo que día a día pasa en el mejor reality de la televisión.

