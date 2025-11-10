Kim Shantal estalla en La Granja VIP por la salida de Jawy y el Granero: “Está horrible”

Desde que Jawy se convirtió en el cuarto eliminado de La Granja VIP, Kim Shantal no ha logrado recuperar la estabilidad emocional que la caracterizaba. A eso se le suma el cambio de dinámica que la llevó directamente al Granero como peona, un espacio que ha terminado por romperle el ánimo y encender su frustración.

¿Por qué Kim Shantal está molesta en La Granja VIP?

Durante la mañana, Kim compartió su malestar con La Bea, Lis, El Patrón y Kike mientras esperaban en la entrada. Aunque trató de mantenerse firme, confesó que le cuesta entender por qué el público no votó por Jawy si él, a su parecer, siempre fue trabajador, respetuoso y entregado. Esa duda la ha dejado confundida y con la sensación de que algo no cuadra dentro del juego.

También confesó que le resulta difícil lidiar con la idea de estar decepcionando a su público o a su familia, aunque sus compañeros trataron de reconfortarla. Su incertidumbre crece cada semana porque ella ve a alguien que no respeta a los demás y en cada nominación ha sido salvado mientras que su amigo se fue a la primera. La tristeza por la salida de Jawy , combinada con la tensión del encierro, la llevó a decir que se siente fuera de lugar y que el ambiente está cargado de manipulación y frustración.

¿Qué dijo Kim Shantal sobre dormir en el Granero?

Mientras cumplía con sus tareas como peona, Kim explotó. Entre lágrimas, le confesó a Manola, Teo y La Bea que no soporta el Granero. Se quejó del frío, del dolor de espalda, del canto constante del gallo y de la incomodidad de compartir espacio con la persona con la que tiene problemas.

“Está horrible. No, lo odio, güey. No quiero dormir ahí”, dijo claramente afectada. También expresó coraje al sentir que quienes hacen menos esfuerzo o se comportan mal siguen avanzando como si nada, mientras otros, como Jawy, se van.

Aunque sus compañeros trataron de tranquilizarla, Kim dejó claro que si va a seguir en La Granja VIP lo hará con coraje, pero sin ocultar lo que siente.

No te pierdas los próximos episodios de La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Además, puedes seguir la transmisión 24/7 en Disney+ y en el canal oficial de La Granja VIP en YouTube.