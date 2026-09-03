El tremendo susto que sufrió Adal Ramones previo al gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada

A tan solo unos días de asumir la conducción estelar de La Granja VIP Segunda Temporada, Adal Ramones vivió un momento de tensión en su vida personal. En medio del ajetreo previo al arranque de las transmisiones de esta nueva etapa del famoso reality, el experimentado presentador confesó en una entrevista el susto que enfrentó junto a su mujer tras llegar a pensar que estaba embarazada.

Durante una charla amena con los medios de comunicación previa al lanzamiento del reality show, Adal Ramones relató con humor el episodio que vivió durante un viaje con su pareja a unos viñedos al norte del país. El conductor reveló que su esposa llegó a pensar que se encontraba en la dulce espera de un nuevo integrante para la familia, situación que generó un momento de sorpresa y nerviosismo en la pareja debido al momento en que ocurría, justo en la antesala de este ambicioso proyecto televisivo.

Sin embargo, tras el sobresalto inicial, el propio Ramones confirmó entre risas durante la entrevista que todo se trató de una falsa alarma, quedando únicamente en un tremendo susto y en una anécdota inolvidable antes de encerrarse en las galas del programa.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada?

Una vez superado el momento en el ámbito personal, el conductor de televisión, Adal Ramones se encuentra completamente enfocado para tomar las riendas de la conducción de esta nueva temporada que promete ser mucho más emocionante. El esperado estreno de La Granja VIP Segunda Temporada se transmitirá este domingo 6 de septiembre de 2026 a las 8:00 pm.

Considera que podrás seguir el arranque de la competencia a través de la señal de Azteca UNO en televisión abierta. Asimismo, la transmisión estará disponible en celulares a través de la aplicación TV Azteca En Vivo y mediante el acceso multicámara 24/7 en la plataforma de streaming Disney+.

