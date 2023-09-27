La Isla 2023: El equipo naranja llegó a su final en el reality.

Los desafiantes dentro de La Isla: Desafío en Turquía, han recibido una gran noticia, la cual va a cambiar las cosas dentro de la competencia, ya que uno de los equipos va a desaparecer.

Afortunadamente, Los Desconocidos habían logrado juntar tres emblemas, lo que aseguró su permanencia en La Isla: Desafío en Turquía. Por su parte, Los Rebeldes tenían un emblema, por lo que toda la responsabilidad estaba sobre Los Intensos, quienes no lograron sumar un triunfo en ese aspecto, por lo que van a desaparecer.

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¿Cuál fue la reacción de Gualy al saber que su equipo va a desaparecer?

Aunque, la relación con todos sus compañeros de equipo, no había sido la mejor, Gualy reveló que estaba muy molesto por la derrota.

Estoy triste, molesto, frustrado, porque tocó perder el color naranja, el nombre Intensos. Me dolió mucho escuchar las palabras de Irving, no me puedo quedar callado ante escuchar que una persona a lo mejor se refiere, que en este caso, Irving se refirió a, ‘No me hubiera gustado estar en un equipo perdedor’

Luego de las fuertes palabras de Irving, Gualy salió en defensa de su equipo, ya que ellos lograron mantener más integrantes que Los Rebeldes.

Yo defiendo a mi gente, yo defiendo a los míos y perdedores, no me quedaba claro, porque matemáticamente logramos mantener más el equipo en integrantes que ellos, ellos perdieron a dos y alegremente, nosotros perdimos a uno

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