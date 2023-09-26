La Isla 2023: ¿Julieta quiere que su equipo desaparezca?

Estamos arrancando la quinta semana dentro de La Isla: Desafío en Turquía, donde cada uno de los desafiantes va a tener que enfrentar retos distintos y situaciones que los pongan al límite.

La semana ha comenzado con una gran sorpresa, ya que por primera ocasión desde que comenzó la temporada, los integrantes del equipo naranja lograron quedarse con los beneficios de playa alta, donde van a tener comida y un gran lugar de descanso.

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Por el otro lado, los integrantes del cuadro morado, están pasando por uno de los peores momentos de la temporada, ya que por segunda ocasión de forma consecutiva están en la playa baja.

¿Cuál es la sorpresa que recibieron los desafiantes?

Las cosas van a cambiar muy pronto en La Isla: Desafío en Turquía, ya que la próxima semana uno de los equipos va a desaparecer, por lo que los verdes y naranjas, van a tener que luchar con todo por el último emblema, porque el cuadro morado ya tienen tres y ellos van a poder conservar su nombre y color.

Los naranjas están muy motivados para seguir adelante y poder conservar su equipo y color, pero no todos tienen el mismo deseo, ya que Julieta dice que lo mejor que puede pasar es desaparecer, ya que varios de sus integrantes no dan su mejor esfuerzo.

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Sin duda, la batalla de mañana va a marcar el ritmo de la competencia, por lo que todos quieren ganar para poder imponer sus condiciones y seguir desafiando las pruebas de La Isla: Desafío en Turquía.