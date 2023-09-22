La Isla 2023: ¿Quién es el eliminado este viernes 22 de septiembre?

La cuarta semana dentro de las tierras de La Isla: Desafío en Turquía, ha sido completamente una sorpresa para todos los desafiantes, ya que han sucedido cosas que no esperaban y cambiaron el panorama de la competencia.

Luego de tener semanas muy complicadas en La Isla: Desafío en Turquía, Los Rebeldes tuvieron la sorpresa de recibir a Adrián Rubio como nuevo integrante, situación que los ha ayudado a sumar puntos en los desafíos, aunque los problemas con Julieta no han cambiado para nada.

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Por otro lado, Los Intensos también tuvieron la llegada de Sofía Campomanes, quien llega para sumar y tratar de equilibrar el número de desafiantes por equipo. Su llegada a La Isla: Desafío en Turquía, ha sido bien tomada por sus compañeros.

¿Quién ganó el juego por la salvación?

En contra de todos los pronósticos y las expectativas, Los Intensos lograron por primera ocasión en La Isla: Desafío en Turquía, ganar el juego por la salvación, situación que les garantiza estar una semana más unidos.

La victoria de los naranjas, es un reflejo de lo bien que ha caído la integración de Adrián Rubio, quien fue parte fundamental a lo largo de la semana. Por el lado contrario, Los Desconocidos y Los Rebeldes van a tener que enviar a alguno de sus integrantes a defender su lugar en La Isla: Desafío en Turquía.

¿Quién fue el desterrado de La Isla: Desadío en Turquía?

Luego de una votación bastante cerrada, Los Rebeldes tomaron la decisión de mandar a Gala Montes casi de forma unánime, mientras que del lado de Los Desconocidos, Gamaliel tuvo tres votos.

Sin embargo, hubo un empate entre Betsabé y Federico, por lo que Cipriana tomó la decisión como capitana de mandar a Fede.

Los sentenciados, tomaron la decisión de no recibir ayuda de sus compañeros, luego de una fuerte competencia, Gamalel fue el cuarto desterrado de La Isla: Desafío en Turquía.

¿Cuándo y a qué hora ver La Isla: Desafío en Turquía?

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Todas las emociones de La Isla: Desafío en Turquía, las podrás seguir en punto de las 20:30 horas por la señal de Azteca UNO y por medio de la aplicación de TV Azteca EN VIVO.

