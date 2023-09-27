Gualy Cárdenas | Participante de La Isla, Desafío en Turquía

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Tras el jueves de Salvación los Granjeros afines a la cubana salieron perdiendo
La vedette y la leyenda de la música tuvieron un encuentro que sacó chispas esta noche.
Los Granjeros votaron para bloquear a uno de sus compañeros nominados. Ahora, este no podrá jugar el juego por La Salvación. ¿Quién perdió la oportunidad?
Algunos signos van a recibir buenas noticias el viernes 18 de septiembre, anuncios que deben aprovechar a su favor en temas de dinero, trabajo y amor
La Vikinga no tolerará más faltas de respeto hacia su persona por parte de Kevyn.
Conoce cómo puedes crear tus propias veladoras personalizadas para colocarlas en el altar el Día de Muertos, desde nombres hasta imágenes de tus difuntos