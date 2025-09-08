El día que Facundo fue casi el ganador de La Isla: un detalle inédito lo dejó en segundo lugar
Aunque se perfilaba como uno de los favoritos de su temporada, Facundo dejó escapar la victoria por un detalle inimaginable de su participación.
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La Isla 2024 | Avance programa 1 | Inicia La Isla Desafío Grecia y Turquía
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Programa 65 | 06 de septiembre 2024 | Gran Final de La Isla, Desafío Grecia y Turquía
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