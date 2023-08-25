Lukini no tiene amigos en La Isla, declaró que no será benevolente

Estamos a pocos días de tener uno de los estrenos más esperados por los fans, el regreso de un reality que cambió la forma de ver la televisión en México, La Isla: Desafío en Turquía.

El programa va a contar con la conducción y experiencia de Alejandro Lukini, quien ya sabe lo que van a enfrentar los participantes.

El conductor ha revelado la postura que va a tomar, todo lo ha hecho en exclusiva para ‘De Lo Que UNO Se Entera’, emisión conducida por nuestro querido Carlos ‘Chicken’ Muñoz, quien siempre hace las preguntas más atinadas.

Alejandro Lukini va a ser mucho más empático con los participantes, pero eso no quiere decir que vaya a tomar partido por alguno de ellos, ni mucho menos benevolente, pues todo se trata de una competencia.

Al mismo tiempo, Alejandro Lukini reveló que va a tomar esa actitud, porque sabe y entiende lo que ellos van a estar viviendo en La Isla: Desafío en Turquía.

Conoce a otros participantes de la Isla: