Esta es la razón por la que no es imposible viajar al pasado.

Cuando escuchamos sobre viajes en el tiempo, automáticamente pensamos en las historias que nos ofrece la ciencia ficción en la literatura y el cine. Sin embargo, hay quienes señalan que no es imposible viajar al pasado. ¿A qué se refieren?

Por su parte, El Robot de Platón, un canal de YouTube de divulgación científica con casi 3 millones de suscriptores y 660 vídeos publicados, describe algunas teorías con la finalidad de explicar que no es imposible viajar al pasado.

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¿Cuáles son las teorías con las que no es imposible viajar al pasado?

Una de las teorías con la que no es imposible viajar al pasado es el “Cilindro de Tipler”, es decir, un cilindro denso y largo que luego de girar a enormes velocidades, es capaz de trasladarte a una época anterior. Desafortunadamente, este concepto necesitaría un cilindro muy largo o fabricado con materiales todavía desconocidos.

Seguidamente, otra teoría con la que no es imposible viajar al pasado es la de “Máquina del Tiempo de Espacio-Tiempo Curvado”. En este sentido, requiere la creación de un vacío en forma de dona rodeado por una esfera de materia normal. Aunque en teoría es viable, al final, necesita manipulación de los campos gravitatorios, lo cual, no es posible tener por el momento.

A su vez, los agujeros negros ofrecen la posibilidad de volver en el tiempo aunque estos fenómenos implican desafíos como evitar el horizonte de eventos y lidiar con la deformación extrema del espacio y el tiempo.

Por último, otra razón más por la que no es imposible viajar al pasado es el concepto de los “Agujeros de Gusano de Anillo”. En otras palabras, estos podrían ser portales a otras áreas del espacio-tiempo; sin embargo, los problemas cuánticos cuestionan su viabilidad y practicidad.

Como puede verse, existen diferentes métodos con los que no es imposible viajar al pasado. No obstante, la capacidad intelectual del ser humano junto con sus recursos se quedan cortos con todo lo que estas teorías solicitan.

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